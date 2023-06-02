Эксперт рассказал о лучшем на сегодняшний день способе продлить работу батарейки iPhone

Если у вас есть iPhone, то лучше отключить поиск сетей 5G в настройках, чтобы сохранить заряд батареи. Считает Павел Абрамов, известный техноблогер, он поделился этим советом на своём YouTube-канале Rozetked.

Он объяснил, что если в вашей стране нет сетей 5G, то отключение поиска таких сетей поможет сэкономить заряд смартфона. Обычно эта функция включена по умолчанию, но её легко можно отключить. Однако Абрамов отметил, что Bluetooth и Wi-Fi не стоит отключать, так как эти беспроводные модули уже энергосберегающие, несмотря на распространённое мнение обратного.

Также он посоветовал обратить внимание на новую функцию Apple под названием Always-On Display. Однако владельцам iPhone 14 Pro лучше отключить эту функцию, так как она может существенно потреблять заряд. Ранее в мае компания Apple обновила рекомендации по использованию аккумуляторов iPhone, где также отметила важность предотвращения перегрева или переохлаждения устройства.