Эксперт рассказал о мошеннических сайтах, нацеленных на желающих купить iPhone 15 в России

В интернете за последнюю неделю появилось более 40 мошеннических сайтов, которые делают вид, что они официальные магазины крупных российских ретейлеров, продающие электронику и бытовую технику. Об этом сообщил эксперт из компании «Ростелеком», Александр Вураско. Он предупредил, что эти сайты созданы для обмана людей, желающих купить новый iPhone 15.

Вураско сказал, что эти мошеннические сайты действуют по сложной схеме. Хотя в настоящее время на них нет предложений о продаже iPhone 15, они скоро начнут это делать. Опыт показывает, что это произойдёт, так как в прошлые пять лет злоумышленники часто использовали похожие схемы при выпуске новых продуктов Apple.

Эксперт также пояснил, что мошенники будут привлекать россиян на свои сайты, обещая большие скидки, розыгрыши и специальные предложения. Они будут распространять ссылки на эти сайты через социальные сети, мессенджеры и электронную почту. В результате посещения таких сайтов пользователи могут потерять не только деньги, но и доступ к своим аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях, так как мошенники интегрируют на свои сайты фейковые формы авторизации через популярные онлайн-сервисы, например, Telegram.