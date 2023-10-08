Эксперт рассказал о мошеннической схеме с телефонными номерами россиян

Аферисты используют новую хитрость, чтобы обмануть людей через телефонные звонки. Они представляются сотрудниками мобильных операторов и утверждают, что пользовательское соглашение заканчивается. Затем они запутывают собеседника техническими деталями и просят подтвердить продление соглашения через SMS-код.

На самом деле у соглашений с мобильными операторами нет срока действия номера. Аферисты путают жертву мелкими деталями, чтобы отвлечь её внимание. После этого они утверждают, что отправили ссылку, по которой нужно ввести код «для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения». В результате мошенники получают доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах» и даже к её банковской карте.

Эта хитрость стала распространённой, и людям следует быть осторожными и не делиться своими личными данными по телефону.