Эксперт рассказал о намерениях США сделать из Чёрного моря театр военных действий

Эксперт рассказал о намерениях США сделать из Чёрного моря театр военных действийВо всяком случае хотят показать силу
Такое мнение выразил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По словам эксперта, заходы американских кораблей в Чёрное море учащаются: ранее такой заход осуществил корабль снабжения USNS John Lenthall с бортовым номером T-AO-189, прошедший через пролив со стороны Эгейского моря.
Также Коротченко отметил, что 1 ноября в Чёрное море прибыл флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitne, для присоединения к эсминцу Porter — носителю высокоточных крылатых ракет морского базирования и проведения операций с союзниками по альянсу. С борта флагмана можно управлять всем Шестым флотом.
«Хотя, согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, которые не имеют выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток. Тем не менее постоянно, ратируя свои боевые, разведывательные, командные корабли, НАТО и США тем самым поддерживают военные активности и обозначают Россию как главного военного противника», — отметил эксперт.