Эксперт рассказал о намерениях США сделать из Чёрного моря театр военных действий

Такое мнение выразил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По словам эксперта, заходы американских кораблей в Чёрное море учащаются: ранее такой заход осуществил корабль снабжения USNS John Lenthall с бортовым номером T-AO-189, прошедший через пролив со стороны Эгейского моря.

Также Коротченко отметил, что 1 ноября в Чёрное море прибыл флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitne, для присоединения к эсминцу Porter — носителю высокоточных крылатых ракет морского базирования и проведения операций с союзниками по альянсу. С борта флагмана можно управлять всем Шестым флотом.

«Хотя, согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, которые не имеют выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток. Тем не менее постоянно, ратируя свои боевые, разведывательные, командные корабли, НАТО и США тем самым поддерживают военные активности и обозначают Россию как главного военного противника», — отметил эксперт.