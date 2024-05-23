Эксперт рассказал о невозможности противостоять дипфейкам

Опубликовано 23 мая 2024, 21:46
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Эксперт рассказал о невозможности противостоять дипфейкамПока средств защиты нет
Директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» поделился мнением о возможности адекватного противодействия дипфейкам.
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По его словам, «разумного противодействия» дипфейкам в настоящее время не существует, бороться c этим явлением технически невозможно. Однако и мошенникам это обходится дорого, поскольку для атак посредством дипфейков используются весьма дорогостоящие технологии.
Дрюков отметил, что дипфейки будут использоваться, в ближайшее время сделать с этим ничего будет нельзя. Но и технология будет использоваться «в вялотекущем режиме», к тому же цель таких мошеннических схем только известные и статусные люди.
«Сейчас, в моменте, к сожалению, разумного противодействия дипфейкам нет. <...> Не думаю, что этот тренд быстро закончится», — отметил эксперт.