Эксперт рассказал о невозможности противостоять дипфейкам

По его словам, «разумного противодействия» дипфейкам в настоящее время не существует, бороться c этим явлением технически невозможно. Однако и мошенникам это обходится дорого, поскольку для атак посредством дипфейков используются весьма дорогостоящие технологии.

Дрюков отметил, что дипфейки будут использоваться, в ближайшее время сделать с этим ничего будет нельзя. Но и технология будет использоваться «в вялотекущем режиме», к тому же цель таких мошеннических схем только известные и статусные люди.

«Сейчас, в моменте, к сожалению, разумного противодействия дипфейкам нет. <...> Не думаю, что этот тренд быстро закончится», — отметил эксперт.