Эксперт рассказал о новой схеме мошенников на «Госуслугах»

Киберпреступники притворяются сотрудниками финмониторинга и других государственных организаций, чтобы склонить людей к загрузке вредоносного приложения под предлогом антивируса. Это позволяет им получить полный контроль над устройством жертвы и доступ к её личной информации, включая финансовые данные. Директор компании Ideco, Дмитрий Хомутов, рассказал об этой опасной практике.

Он предположил, что мошенники могут использовать специально подготовленные веб-сайты или создавать приложения в магазинах приложений, чтобы привлечь жертв. Также они могут отправлять ссылки через СМС для скачивания заражённого ПО. Хомутов также отметил, что уровень киберинцидентов растёт из-за усовершенствования технологий и увеличения числа хакеров и кибергруппировок.

Хакеры используют разнообразные методы, чтобы обмануть своих жертв и подготовить их к атакам. Они не только стремятся украсть деньги, но и проводят подготовительные мероприятия, чтобы увеличить успешность своих атак. Из-за этого новые схемы мошенничества появляются регулярно.