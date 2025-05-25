Эксперт рассказал о новом способе слежки через портативные аккумуляторы

Мошенники научились использовать пауэрбанки для шпионажа и взлома устройств, рассказал эксперт по цифровому развитию Макар Берестов. Он объяснил, что особенно опасны зарядки, которые берут в аренду на вокзалах или покупают с рук. Через такие модифицированные пауэрбанки мошенники могут передавать вредоносные программы и даже тайно следить за пользователем.

По словам Берестова, существуют инструменты вроде PowerSnitch, которые создают скрытый канал связи через электрический ток во время зарядки смартфона заражённым пауэрбанком. Исследования показали, что с помощью такого устройства можно украсть данные, даже если телефон отключён от интернета. Кроме того, были случаи, когда заражённые зарядки инфицировали смартфоны и планшеты вирусами при подключении.

Однако эксперт уточнил, что подобные атаки пока редки и требуют особых технических знаний и оборудования. Тем не менее, опасность шпионажа остаётся и без подключения к внешним устройствам: за пользователями могут следить через приложения знакомств, навигаторы и даже обычные программы вроде фонариков или календарей.