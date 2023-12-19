Эксперт рассказал о новом способе защиты от взлома

Сегодня многие российские онлайн-сервисы, включая банки, переходят на использование отечественных сертификатов безопасности от Минцифры. Эти сертификаты созданы для защиты пользователей от мошеннических сайтов. Влияние этого шага на пользователей разъяснил Ваге Закарян, руководитель команды разработки супераппа Gem Space.

Этот переход — реакция на отзыв зарубежными компаниями своих сертификатов у российских сайтов. Сертификаты безопасности, в том числе TLS (Transport Layer Security), являются ключевыми в обеспечении защиты интернет-коммуникаций, обеспечивая конфиденциальность и надёжность передаваемой информации между пользователями и веб-сайтами.

Эксперт подчеркнул, что эффективность этих сертификатов ограничена российскими интернет-браузерами. Для бесперебойного доступа к онлайн-сервисам и веб-сайтам, рекомендуется использовать российские браузеры, такие как Яндекс.Браузер или «Атом», которые поддерживают местные сертификаты, обеспечивая безопасный доступ к сайтам и снижая риски отключений.

Пользователям, предпочитающим иностранные браузеры, рекомендуется самостоятельно установить необходимые сертификаты, скачав их с Госуслуг. Этот процесс включает установку двух сертификатов: корневого и выпускающего, с последовательным следованием инструкциям для разных операционных систем. Также важно внимательно следить за обновлениями от банков и онлайн-сервисов, чтобы быть в курсе требований безопасности.