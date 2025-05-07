Наука и технологии
Опубликовано 07 мая 2025, 14:29
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Эксперт рассказал о плюсах и рисках зубов, выращенных в пробирке

Метод обещает прорыв в стоматологии, но есть нюансы
В апреле 2025 года стало известно о прорыве в области регенеративной медицины: ученые из Королевского колледжа Лондона впервые смогли вырастить человеческий зуб в лабораторных условиях. Это событие может в будущем изменить подход к лечению зубов, заменив привычные импланты на живые, индивидуально выращенные зубы. Однако технология пока далека от массового применения.
Эксперт рассказал о плюсах и рисках зубов, выращенных в пробирке

© Ferra.ru

О потенциале открытия рассказал Залим Кудаев, основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день». По его словам, главное преимущество такой технологии — это возможность получить зуб, идеально подходящий конкретному человеку. Поскольку материал будет взят из собственных клеток пациента, вероятность отторжения может снизиться, а внешний вид будет максимально приближен к естественному. Однако, как отметил Кудаев, «естественный» не означает идеальный.

Выращенные зубы могут иметь более естественный вид по сравнению с имплантами, но здесь стоит понимать, что это значит «неидеальный», потому что природа по сути своей такова.

Залим Кудаев
Основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день»

С другой стороны, пока технология остается сложной, дорогостоящей и требует длительной подготовки. Ее внедрение потребует высококвалифицированных специалистов и дорогостоящего оборудования. Не исключены также побочные эффекты, как и при любых медицинских вмешательствах. По словам Кудаева, самым серьезным барьером на сегодняшний день остается цена.

Прежде чем технология станет доступной для широкого применения, необходимо провести множество дополнительных исследований и клинических испытаний. Но главное — стоимость. Она может быть довольно высокой из-за сложности процесса, необходимости использования специализированного оборудования и материалов, а также высокой квалификации специалистов. Однако с развитием технологии и увеличением числа клиник, предлагающих эту услугу, стоимость может снизиться. Ключевое здесь — «когда».

Залим Кудаев
Основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день»

Помимо зубов, регенеративная медицина уже достигла заметных успехов в других направлениях. Ученые научились выращивать кожу для лечения ожогов и ран, создавать костные и хрящевые ткани, что помогает в лечении травм и заболеваний суставов. Также развиваются технологии по выращиванию кровеносных сосудов, фрагментов печени, почек и легочной ткани.