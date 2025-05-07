Эксперт рассказал о плюсах и рисках зубов, выращенных в пробирке

Эксперт рассказал о плюсах и рисках зубов, выращенных в пробиркеМетод обещает прорыв в стоматологии, но есть нюансы
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О потенциале открытия рассказал Залим Кудаев, основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день». По его словам, главное преимущество такой технологии — это возможность получить зуб, идеально подходящий конкретному человеку. Поскольку материал будет взят из собственных клеток пациента, вероятность отторжения может снизиться, а внешний вид будет максимально приближен к естественному. Однако, как отметил Кудаев, «естественный» не означает идеальный.
Выращенные зубы могут иметь более естественный вид по сравнению с имплантами, но здесь стоит понимать, что это значит «неидеальный», потому что природа по сути своей такова.
С другой стороны, пока технология остается сложной, дорогостоящей и требует длительной подготовки. Ее внедрение потребует высококвалифицированных специалистов и дорогостоящего оборудования. Не исключены также побочные эффекты, как и при любых медицинских вмешательствах. По словам Кудаева, самым серьезным барьером на сегодняшний день остается цена.
Прежде чем технология станет доступной для широкого применения, необходимо провести множество дополнительных исследований и клинических испытаний. Но главное — стоимость. Она может быть довольно высокой из-за сложности процесса, необходимости использования специализированного оборудования и материалов, а также высокой квалификации специалистов. Однако с развитием технологии и увеличением числа клиник, предлагающих эту услугу, стоимость может снизиться. Ключевое здесь — «когда».
Помимо зубов, регенеративная медицина уже достигла заметных успехов в других направлениях. Ученые научились выращивать кожу для лечения ожогов и ран, создавать костные и хрящевые ткани, что помогает в лечении травм и заболеваний суставов. Также развиваются технологии по выращиванию кровеносных сосудов, фрагментов печени, почек и легочной ткани.