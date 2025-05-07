Эксперт рассказал о плюсах и рисках зубов, выращенных в пробирке

Метод обещает прорыв в стоматологии, но есть нюансы

В апреле 2025 года стало известно о прорыве в области регенеративной медицины: ученые из Королевского колледжа Лондона впервые смогли вырастить человеческий зуб в лабораторных условиях. Это событие может в будущем изменить подход к лечению зубов, заменив привычные импланты на живые, индивидуально выращенные зубы. Однако технология пока далека от массового применения.