Эксперт рассказал о пользе и опасности использования смартфонов на поле боя

Эксперт рассказал о пользе и опасности использования смартфонов на поле бояМожно рассчитать координаты, а можно и попасть под удар
Смартфон в условиях боевых действий может помочь с расчётами, а может и выдать местоположение противнику. Военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал, в чём заключается польза использования смартфона в условиях боевых действий, и какие риски это несёт.
Фото: Discover24.ru
Кнутов подчеркнул, что использование смартфона полезно для артиллерии. Существуют специальные приложения для смартфонов и планшетов в виде таблиц вычисления координат. Они позволяют за секунды определять местоположение цели и наносить своевременный удар.
Существует множество программ, например, специальные таблицы стрельбы в виде книжек, используемые артиллерией. Они закладываются в программы смартфона либо планшета. Эта программа автоматически делает все вычисления. Буквально за секунду можно определить координаты цели и те данные наводки, которые нужно внести в артиллерийское орудие.
Также смартфоны можно использовать для связи по специальным коммуникационным каналам.
По словам эксперта, можно использовать и мессенджер Telegram — если необходимо скрыть информацию. Но такой способ помогает сохранить секретность на час-два, потом эти данные всё равно расшифруют.
При этом смартфоны опасны на поле боя. Они могут стать средством для противника, с помощью которого он может установить местонахождение военнослужащих.
По смартфонам можно определить местоположение военнослужащих. Если появляется один смартфон, то возникает вопрос, кому он принадлежит. Если читается, что в данном районе находится большая группа телефонов, даже если они выключены, то можно предположить, что это военные, и нанести удар.