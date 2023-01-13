Эксперт рассказал о пользе и опасности использования смартфонов на поле боя

Также смартфоны можно использовать для связи по специальным коммуникационным каналам.

По словам эксперта, можно использовать и мессенджер Telegram — если необходимо скрыть информацию. Но такой способ помогает сохранить секретность на час-два, потом эти данные всё равно расшифруют.

При этом смартфоны опасны на поле боя. Они могут стать средством для противника, с помощью которого он может установить местонахождение военнослужащих.