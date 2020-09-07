Эксперт рассказал о помогающем похудеть завтраке

Так, по словам специалиста, люди, желающие избавиться от лишнего веса, должны крайне плотно и сытно завтракать. При помощи данного подхода, таким людям будет заметно проще контролировать собственный аппетит в течение всего дня.

Также он привел три разных варианта идеального завтрака, удовлетворяющих его же совету. При выборе первого типа завтраков, людям необходимо делать упор на молочные продукты, птицу, говядину, белую рыбу и морепродукты. Пища, богатая нежирным белком, быстрее утоляет голод и предотвращает переедание.

В случае, если люди хотят больше употреблять яйца и овощи, им подойдет второй вариант завтрака, во время которого можно употреблять такие продукты с высоким содержанием белка, здоровых жиров и клетчатки, как лососевые виды рыбы, яйца, фрукты и овощи.

Третий вариант правильного завтрака подразумевает употребление блюд из яиц в сочетании с авокадо, жирной рыбой, шпинатом, грибами и овощами. Также он отметил, что экспертами рекомендуется отводить 50% суточной нормы калорий на завтрак, 30% съедать за обедом, а остальное в рамках ужина.

”Участники эксперимента, придерживающиеся такой схемы, за 12 недель сбросили примерно девять килограммов, а те, у кого основным приемом пищи был обед, потеряли 3,5 килограмма”, - подчеркнул Браун.