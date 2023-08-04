Эксперт рассказал о популярных мошеннических схемах в приложениях для знакомств

Эксперт рассказал о популярных мошеннических схемах в приложениях для знакомствНа которые чаще всего попадаются россияне
Специалист по информационной безопасности рассказал, какие схемы чаще всего используют мошенники на сайтах знакомств
Мошенники умело пользуются сайтами знакомств, чтобы развести доверчивых людей на деньги. Это непростые хакеры, которые выясняют, сколько денег у человека есть, и используют хитрости, чтобы убедить их пойти в мессенджеры и продолжить разговор.
Эксперт из ИМБА ИТ, Андрей Ефимов, раскрыл три основных способа, которыми мошенники действуют на сайтах знакомств. Один из них — отправка фишинговых ссылок, которые ведут на фейковые сайты, где жертвы могут потерять деньги или данные. Другой — предложение купить билет на какое-то мероприятие через поддельный сайт, что тоже может обернуться потерей денег и информации. Третий способ — обещание лёгких денег или быстрого заработка с вложениями. Но этот метод требует больше времени на убеждение.
Ефимов советует быть на чеку и проверять ссылки, которые присылают новые знакомые. Он также предупреждает осторожно относиться к предложениям о быстрой прибыли и не давать личные данные. Сервисы знакомств стараются бороться с мошенниками, но немало зависит от бдительности самих пользователей.