Эксперт рассказал о популярных мошеннических схемах в приложениях для знакомств

Мошенники умело пользуются сайтами знакомств, чтобы развести доверчивых людей на деньги. Это непростые хакеры, которые выясняют, сколько денег у человека есть, и используют хитрости, чтобы убедить их пойти в мессенджеры и продолжить разговор.

Эксперт из ИМБА ИТ, Андрей Ефимов, раскрыл три основных способа, которыми мошенники действуют на сайтах знакомств. Один из них — отправка фишинговых ссылок, которые ведут на фейковые сайты, где жертвы могут потерять деньги или данные. Другой — предложение купить билет на какое-то мероприятие через поддельный сайт, что тоже может обернуться потерей денег и информации. Третий способ — обещание лёгких денег или быстрого заработка с вложениями. Но этот метод требует больше времени на убеждение.

Ефимов советует быть на чеку и проверять ссылки, которые присылают новые знакомые. Он также предупреждает осторожно относиться к предложениям о быстрой прибыли и не давать личные данные. Сервисы знакомств стараются бороться с мошенниками, но немало зависит от бдительности самих пользователей.