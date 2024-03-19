Вице-директор Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) Владимир Кекелидзе считает, что прекращение сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Россией будет не только плохо для России, но и для всей научной общности. Он утверждает, что большой адронный коллайдер, с которым перестанут работать, уникален, и это нанесёт ущерб науке.

Кекелидзе подчёркивает, что это не только потеря для России, но и для всей мировой науки, так как российские учёные вносили значительный вклад в работу ЦЕРН. В своём открытом письме учёные призывали организацию не принимать политически обусловленных решений и продолжать сотрудничество с Россией. Однако, несмотря на это, сотрудничество будет прекращено, и российским специалистам придётся завершить работу до конца текущего года.