Эксперт рассказал о появлении фейковых сайтов по заказу ёлок

По словам эксперта, декабрь — самый опасный месяц для онлайн-шопинга. Появляется множество мошеннических копий интернет-магазинов, где после оплаты товар, разумеется, не попадает к покупателю, а деньги достаются злоумышленникам.

Среди прочих угроз Вураско выделил «новогодние розыгрыши», которые проводятся на мошеннических сайтах. Как правило, это фишинг: потенциальной жертве предлагают принять участие в акции или розыгрыше, а затем просят оставить свои контактные данные и оплатить доставку товара.

Одним из опасных явлений эксперт назвал сайты для заказа и доставки новогодних ёлок. К такому обману относятся и фейковые сервисы по вызову Деда Мороза, где после заказа и фактической оплаты услуги мошенники попросту исчезают.

К тому же сейчас распространены поддельные сайты для бронирования отелей и билетов на поезд или самолёт, фейковая покупка билетов на новогоднее представление и т.д.