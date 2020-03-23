Эксперт рассказал о препарате, который может помочь при коронавирусе

”Согласно имеющейся научной информации, препарат Plaquenil является потенциально действенным при лечении заболевания CoViD-19, поэтому необходимо предотвратить его недоступность”, — поделился эксперт. Напомним, что буквально вчера заместителем Войтеха был упомянут препарат, уменьшающий время вывода вируса из организма зараженного человека. Однако о каким именно препарате шла речь - не уточнялось.

Plaquenil же, в свою очередь, является средством против малярии, которое, по данным Минздрава Чехии, могут выписывать лишь ограниченное количество специалистов, в то время как аптеки не имеют права продавать данное лекарством без указания в рецепте диагноза, а также специализации врача.