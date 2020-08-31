Эксперт рассказал о причинах перегрева смартфонов

Так, по словам специалиста, одной из причин подобного поведения девайс может оказаться недостаточное для работы приложений качество связи. Например, в момент отсутствия нормального доступа к сети, приложения начинают отправлять большее количество запросов, в связи с чем батарея телефона начинает “таять” на глазах и устройство в кратчайшие сроки нагревается.

Еще одной причиной перегрева телефона эксперт назвал повышение температуры процессора до предельного уровня при активном использовании различных функций смартфона, таких как мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. При этом Щельцин сделал отдельный акцент на том, что очень часто нашим смартфоном необходима передышка — лучшим вариантом будет время от времени выключать девайс.

Также в числе причин некорректного повышения температуры устройства может стать сбой в работе тех или иных приложений. В таком случае необходимо выключить “проблемную” программу.