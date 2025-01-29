Эксперт рассказал о причинах победы китайского ИИ DeepSeek над американским ChatGPT

В наши дни такая степень открытости — большая редкость. В этом отношении DeepSeek стала исключением, и это действительно впечатляет. Их технический отчёт отличается высокой степенью подробности. Конечно, это не означает, что кто угодно прямо сейчас сможет взять и полностью воспроизвести их достижения — остаётся достаточно пространства для интерпретации и творческой инфраструктурной работы. Тем не менее, подобный уровень открытости делает воспроизведение их подходов вполне возможным, что задаёт новый стандарт для индустрии.