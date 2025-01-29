Эксперт рассказал о причинах победы китайского ИИ DeepSeek над американским ChatGPT

Эксперт рассказал о причинах победы китайского ИИ DeepSeek над американским ChatGPTОткрытость и экономичность разработки
Главное достижение DeepSeek — это два крупных релиза, которые уже привлекли внимание.
За короткий промежуток времени они сделали два значимых релиза, которые привлекли внимание индустрии. Первый — это базовая модель с колоссальным масштабом: 650 миллиардов параметров и хорошим качеством работы. Она стала основой для их второго релиза — специализированной модели, разработанной для решения задач, связанных с рассуждением и построением длинных цепочек логических выводов. Эта способность играет ключевую роль во множестве продуктов и сервисов, а также значительно повышает эффективность процессов.
Гусаков отметил, что особенность DeepSeek — открытость. Компания не только выложила свои модели в Open Source с возможностью коммерческого использования, но и опубликовала подробный технический отчет. В нем описаны подходы к созданию моделей и технологические решения, которые позволили достичь таких результатов.
В наши дни такая степень открытости — большая редкость. В этом отношении DeepSeek стала исключением, и это действительно впечатляет. Их технический отчёт отличается высокой степенью подробности. Конечно, это не означает, что кто угодно прямо сейчас сможет взять и полностью воспроизвести их достижения — остаётся достаточно пространства для интерпретации и творческой инфраструктурной работы. Тем не менее, подобный уровень открытости делает воспроизведение их подходов вполне возможным, что задаёт новый стандарт для индустрии.
Еще одно преимущество DeepSeek — экономичность. Компания доказала, что обучение моделей такого масштаба может быть значительно дешевле, чем у OpenAI, Google или Meta* (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России). Это открывает новые возможности для создания компактных и эффективных моделей, адаптированных под узкоспециализированные задачи.