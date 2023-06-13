Эксперт рассказал о признаках того, что WhatsApp следит за вами

У нас нет точного способа проверить, следит ли за нами мессенджер, но есть несколько признаков, которые могут вызвать подозрения. Об этом рассказала Мария Фесенко, специалист по информационной безопасности из компании «Код Безопасности». Вот некоторые из этих признаков:

Приложение начинает зависать или перезагружаться само по себе.

Вы слышите помехи и посторонние звуки при звонках (если проблема не связана с плохим интернет-соединением).

Ваш интернет-трафик внезапно увеличивается без видимой причины.

Зарядная батарея вашего устройства становится сильно нагретой.

WhatsApp уже неоднократно попадал в различные скандалы, от чтения переписок пользователей до передачи данных спецслужбам. Многие известные люди в сфере IT, такие как Павел Дуров и Илон Маск, считают этот мессенджер ненадёжным, и Meta, компанию, которая владеет WhatsApp, часто обвиняют в слежке за пользователями в пользу правительства США.

Есть вероятность, что как сама компания, так и кто-то другой могут вас подслушивать. В первом случае практически невозможно обнаружить и предотвратить слежку. Даже если вы заблокируете доступ к микрофону, нет гарантии, что он не будет использоваться для записи звукового окружения. Во втором случае виноваты могут быть ваши близкие или хакеры. Если речь идёт о хакерах, они обычно устанавливают шпионское программное обеспечение через фишинговые страницы. Это происходит, когда пользователь переходит по ссылке и автоматически загружает шпионское ПО или выполняет определённые действия, которые приводят к его установке.

Лучший способ предотвратить возможное прослушивание — удалить приложение и минимизировать риск утечки конфиденциальных данных. Также стоит помнить, что чем меньше разрешений вы предоставляете приложению (например, доступ к геолокации или микрофону), и чем реже вы отправляете чувствительную информацию в личных сообщениях, тем лучше.

И ещё одно: если спецслужбы или опытные хакеры заинтересовались вами, то обнаружить слежку практически невозможно, — заключила Мария Фесенко.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.