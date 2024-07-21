Эксперт рассказал о работе электроники, не требующей электричества извне

Носимые датчики стали неотъемлемой частью нашей жизни: они измеряют шаги, следят за сном, давлением, пульсом и даже уровнем сахара в крови. Кроме того, современные устройства могут работать как тревожные кнопки, позволяя быстро вызвать помощь в экстренных ситуациях. Однако пожилые люди, у которых нередко бывают проблемы с памятью, могут забывать заряжать такие гаджеты или надевать их после зарядки, что может иметь серьёзные последствия, особенно для таких важных устройств, как глюкометры или тревожные кнопки.

Чтобы решить эту проблему, учёные ищут способы создания устройств, которые не нуждаются в зарядке. Один из наиболее перспективных источников энергии — тепло человеческого тела. Человек выделяет примерно 1,5 ватта тепла на килограмм массы, что делает нас намного более эффективными источниками тепла, чем Солнце. Но преобразовать это тепло в электричество сложно. Устройства, которые используют тело для генерации энергии, имеют свои ограничения, как в плане размеров, так и в плане преобразования тепла в электричество.

Недавно группа исследователей создала пульсоксиметр, который работает от тепла кожи. Это устройство измеряет частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, используя лазер для просвечивания кожи. В отличие от традиционных моделей, которые работают от батареек, новый пульсоксиметр не требует зарядки, что делает его особенно полезным для людей с ограниченной памятью. Разработчики создали многослойную конструкцию, включающую специальные термогенераторы и жидкий металл для эффективного преобразования тепла в электричество. Хотя пока устройство представляет собой рукав, а не браслет, оно уже демонстрирует обещающие результаты и может работать неограниченное время при достаточной разнице температур. Применение этой технологии в будущем может значительно улучшить функциональность носимых гаджетов и их удобство для пользователей.