Эксперт рассказал о рисках использования ИИ в проектировании зданий

Артём Шейкин, зампред совета по развитию цифровой экономики, заявил, что строительная отрасль России должна активно внедрять искусственный интеллект (ИИ). ДОМ. РФ и Минстрой уже подготовили реестр ИИ для строительства. В него включены системы, которые помогают от проверки качества материалов до проектирования новых микрорайонов.

Создание ИИ-инструментов для специфических задач — сложный и ответственный процесс. Технологии машинного зрения уже успешно справляются с выявлением дефектов. Но сможет ли ИИ наравне с архитектором разрабатывать концепции застройки? Важно учитывать множество факторов: градостроительные нормы, рельеф, зоны охраны и санитарии, инженерные и культурные объекты, транспортные развязки и социальную инфраструктуру.

ИИ способен создавать концепции, учитывая все эти факторы, если ему предоставить точные данные. Оцифровка пространственных данных — ключевая задача. Пока данные собираются частным порядком, важно следить за их достоверностью и актуальностью. При этом остаются вопросы ответственности за ошибки ИИ: кто будет нести ответственность — ИИ или человек, который задал задачу?

ИИ помогает ускорить рутинные задачи и предлагает множество вариантов решения, но выбор и проверка остаются за специалистом. Поэтому ИИ можно назвать начинающим архитектором под контролем опытных коллег. Важно также учитывать безопасность данных, особенно в строительной сфере, где корпоративные данные содержат коммерческую тайну. Использование B2B-платформ ИИ даёт больше юридической защищённости, чем популярные сервисы вроде ChatGPT.

Студенты могут быстрее учиться, моделируя десятки сценариев с помощью ИИ, что развивает их творческие способности и понимание градостроительства. Использование ИИ в проектировании сокращает время и стоимость создания концепций, повышает их эффективность. Однако полностью доверять ИИ пока рано, и застройщикам нужно дополнительно контролировать процесс, чтобы избежать ошибок. Компании, эффективно использующие ИИ, получат конкурентное преимущество, создавая качественные проекты быстрее и дешевле.