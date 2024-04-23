Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 16:41
1 мин.

Эксперт рассказал о риске утечек данных при использовании поддельных Wi-Fi-точек

Сейчас таким образу крадут Telegram-аккаунты
Замглавы центра «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал о новом способе кражи аккаунтов в Telegram. Злоумышленники используют для этого созданные ими поддельные точки Wi-Fi.
Эксперт рассказал о риске утечек данных при использовании поддельных Wi-Fi-точек
© Praveen kumar Mathivanan / Unsplash

Для «замыливания глаз» у пользователей мошенники называют свои Wi-Fi-точки максимально созвучным уже работающим общественными точкам раздачи сети: SVO_free или MTS-free, либо что-то похожее. Столкнуться с такими точками можно в аэропортах, заведениях общепита и других общественных местах.

При подключении к мошеннической сети будет предложено авторизоваться через Telegram, после чего придёт код подтверждения, но на самом деле это будет код доступа к аккаунту в мессенджере. После этого мошенники завладеют аккаунтом.

«Хакеры специально создают точки доступа с названием популярных компаний и сервисов, например SVO_free или MTS-free. Все уже привыкли к авторизации через звонок или SMS и не обращают внимания на канал поступления сообщения... Раньше злоумышленники просто перехватывали трафик, крали данные от банковских аккаунтов, а вот воровство аккаунтов от соцсетей — это новое явление, и в последнее время прецедентов стало заметно больше», — предупредил эксперт.