Эксперт рассказал о роли женщин в хакерских сообществах

Киберпреступники-мужчины зачастую выдают себя за женщин в интернете, чтобы получить поддержку и выгоду. Этот подход был замечен в конфликте между хакершей Empress и группой Skidrow, о чем рассказал специалист по кибербезопасности Павел Ситников.

Девушки в хакерских кругах встречаются крайне редко, даже менее чем в 1% случаев. Они часто скрывают свою личность и пол при общении в сети.

По словам Ситникова, киберпреступники, притворяющиеся девушками, могут использовать аватары героинь аниме или персонажей из игр. Они также могут обращаться к опытным хакерам-парням с просьбой о помощи или объяснении сложных вещей, прикидываясь менее опытными.

Empress, хакерша, специализируется на взломе компьютерных игр и создании пиратских копий. Возникший конфликт с Skidrow привлёк внимание общественности к дебатам о том, кто и как скрывает свою личность в мире киберпреступников.