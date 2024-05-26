Эксперт рассказал о самых частых мошеннических схемах в Telegram

Мошенники продолжают использовать старые уловки, чтобы обмануть людей. Они могут пытаться убедить вас перевести деньги, обещая прибыль или продавая товары по низким ценам. Эксперт Эван Голованов предупреждает о новых схемах мошенничества, которые часто появляются в мессенджерах, таких как Telegram.

Одна из таких схем — финансовые пирамиды, которые обещают высокую прибыль при минимальных вложениях. Мошенники могут маскировать их под инвестиционные схемы или облачный майнинг. Они активно используют личные сообщения и Telegram-каналы, чтобы привлечь новых жертв.

Другая распространённая схема — фейковые токены, которые мошенники предлагают купить на децентрализованных биржах. Они создают ложные графики роста цен, чтобы убедить людей вложить деньги. Эксперты рекомендуют быть осторожными и проверять подобные активы на надёжных ресурсах, таких как CoinMarketCap.

Третья схема — бесплатное обучение, которое в итоге призвано выманить у вас деньги. Мошенники предлагают бесплатные курсы по трейдингу или P2P-торговле, а затем заставляют вас вложить деньги в их сомнительные проекты. Старайтесь не общаться с незнакомцами в личных сообщениях и будьте осторожны, чтобы не стать жертвой мошенничества.