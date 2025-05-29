Эксперт рассказал о самых частых схемах обмана в интернете в сезон отпусков

С наступлением сезона отпусков возросло количество кибермошенников, которые обманывают людей, планирующих отдых. Основные уловки злоумышленников включают фейковые сайты туристических услуг, поддельные приложения известных сервисов и мошенников, маскирующихся под гидов в чатах путешественников. Руководитель центра RED Security SOC Ильназ Гатауллин отметил, что жертв чаще всего привлекают скидками и эксклюзивными предложениями, которые на деле оказываются ловушкой.

Одним из популярных методов обмана остаются фишинговые письма, которые внешне выглядят как сообщения от крупных авиакомпаний или туристических агентств. В таких письмах содержатся ссылки на сайты-клоны, где пользователей убеждают вводить персональные и платёжные данные. По словам Гатауллина, жертвы часто обнаруживают обман уже в аэропорту, когда бронирование не подтверждается. Например, авиакомпания Red Wings предупреждала о рассылках от имени их бренда, в которых мошенники предлагали несуществующие скидки.

Кроме того, в мессенджерах, таких как Telegram, злоумышленники создают фейковые аккаунты, предлагая пользователям установить «новое официальное приложение» или участвовать в секретных акциях. Подобные действия могут привести к заражению устройства вредоносным ПО, которое крадёт данные. Мошенники также притворяются местными гидами, предлагая экскурсии, а после получения предоплаты исчезают. Эксперт подчеркнул, что для защиты от таких угроз важно быть осторожным, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять сайты и избегать установки приложений из непроверенных источников.