Эксперт рассказал о способах слежки работодателей за сотрудниками на удаленке

По словам специалиста, ключевыми способами слежки за работниками на удаленке являются агенты мониторинга, осуществляющие запись экранов ноутбуков или списки посещенных сайтов.

”В случае, если нужно контролировать, на что именно тратится время сотрудников, используют различные тайм-трекеры. Они наблюдают за действиями пользователя и позволяют автоматически сгруппировать активность по типам и отделить работу от прокрастинации”, — поделился эксперт.

В то же время, если задачей работодателя стоит ограничить незаконную эксплуатацию данных - используются DLP-системы. Благодаря им можно управлять попытками скопировать документ с важной информацией на флешку, сохранить в “облако” или переслать в мессенджер.