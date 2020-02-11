Эксперт рассказал о способах защиты от мошенничества в сети

Так, эксперт сообщила о необходимости проверок всех ссылок и вложений в сомнительных электронных письмах и сообщениях. Кроме того, она также посоветовала проявлять большую аккуратность с телефонным мошенничеством, которое подразумевает кражу средств. По ее словам, не нужно реагировать на коды подтверждения операций, а также другие виды персональной информации о банковской карте или счете. Также подозрение должна вызвать просьба звонящего загружать программы на смартфон или компьютер.

Баринова также отметила важность соблюдения стандартных правил безопасности в интернете. ”Используйте стойкие пароли для разных сервисов, храните их в менеджере паролей и не забывайте менять их хотя бы раз в полгода”, — поделилась эксперт.