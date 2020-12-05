Эксперт рассказал о способе распознавания человека смартфоном

По словам эксперта, смартфон распознает человека благодаря микрофонам, камеры, гироскопа и не только. Причем перечисленные системы позволяют выяснить, рядом ли со смартфонов пользователь и находится ли устройство у него в руке. Смартфоны Apple, в свою очередь, способны отслеживать поведение владельца посредством встроенных датчиков. Эта информация позволяет аппарату выдавать персональные рекомендации и рекламу.

” Порой телефон знает о вас больше, чем друзья и члены семьи. А такие комплементарные устройства, как умные часы, находясь в контакте с телом, видят даже психоэмоциональное состояние человека, замеряя его пульс и температуру тела”, — поделился Мясоедов, добавив, что некоторые устройства способны предупреждать владельца о слежке посредством специальных индикаторов.