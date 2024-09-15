Эксперт рассказал о трудностях с заменой YouTube отечественным аналогом

Российские видеоплатформы сталкиваются с трудностями в замене YouTube из-за нехватки западного контента и низкой монетизации для блогеров. Как сообщает Арсений Щельцин, генеральный директор АНО «Цифровые платформы», проблема заключается в том, что YouTube имеет огромное количество западных материалов, которые недоступны на российских сайтах. Чтобы пользователи могли перейти на отечественные платформы, нужно обеспечить доступ к качественным сериалам, фильмам и шоу.

Щельцин также отметил, что для того, чтобы привлечь блогеров, необходимо создать привлекательные условия, включая хорошую монетизацию. Он напомнил, что в последние два года российские блогеры не могли зарабатывать на своём контенте на YouTube, и подчеркнул, что отечественные платформы могут предложить альтернативные способы заработка, например, через интеграцию рекламы в видео.

По его мнению, чтобы российские видеоплатформы развивались успешно, нужно сосредоточиться на привлечении контента, который интересен широкой аудитории, и создать условия для удержания партнёров. Щельцин добавил, что полный переход на российские платформы станет возможен, только если YouTube прекратит своё существование по всему миру.