Эксперт рассказал о волне нового вида мошеннических звонков

Преступники стали применять искусственный интеллект для мошенничества среди жителей России, включая тактику массовых телефонных звонков. Владимир Ульянов, глава аналитического центра Zecurion, поделился этой информацией.

Способность мошенников использовать искусственный интеллект прежде всего раскрывается в создании голосовых роботов, которые могут вести множество разговоров одновременно. Ульянов отметил, что такие роботы могут быть легко настроены, чтобы имитировать разные голоса, акценты и эмоции.

Согласно Ульянову, основные элементы любого мошенничества заключаются в нескольких шагах: привлечение внимания, создание доверия и убеждение жертвы выполнить определённое действие. Используя искусственный интеллект, мошенники могут легче разрабатывать сценарии для первых двух шагов, что делает их действия более эффективными.

Эксперт подчеркнул, что искусственный интеллект может помочь мошенникам разрабатывать убедительные истории, создавать яркие события и подсказывать методы убеждения, что делает эту проблему ещё более актуальной.