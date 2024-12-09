Эксперт рассказал о возможностях общения людей и животных через нейроимпланты

Нейрофизиолог Михаил Лебедев рассказал, что в будущем люди смогут покупать импланты для своих питомцев, чтобы подключать их мозг к искусственному интеллекту. Это даст возможность животным общаться с хозяевами, а сама технология, по словам эксперта, принесёт большую пользу. Лебедев отметил, что ИИ уже помогает людям, выполняя вспомогательную роль для мозга, через нейроинтерфейсы — устройства, подключённые к мозгу и выполняющие различные действия.

По словам учёного, уже сегодня крысы с такими имплантами могут решать задачи, например, выбирать между правым и левым рычагом при стимуляции их мозга электрическим током. В будущем импланты смогут помочь не только животным в экспериментальных условиях, но и домашним питомцам, например, собакам, особенно при параличе, добавил Лебедев.

С развитием технологий такие импланты будут становиться доступнее, и, как утверждает нейрофизиолог, каждый сможет приобрести их для общения со своим питомцем. Эксперт даже уверен, что можно будет разговаривать с животными на иностранных языках. «Можете говорить с собакой на французском, и она вас поймёт», — подытожил Лебедев.