Эксперт рассказал о вреде овощей, купленных возле автодорог

Качественные овощи можно найти в специализированных магазинах, которые имеют сертификаты, подтверждающие свежесть продукции, а не на обочинах дорог, рассказывает диетолог Ирина Бережная.

Она объясняет, что овощи имеют свойство поглощать все вокруг, включая выхлопные газы, которые являются очень опасными. Даже автомобили с специальной защитой на выхлопной трубе все равно выбрасывают некоторое количество свинца, который может накапливаться в организме и стать причиной серьёзных заболеваний. Поэтому врач советует не покупать овощи, которые продаются на развалах у дороги.

Бережная поясняет, что в надёжных магазинах на коробках с овощами должна быть информация о дате и месте производства, способе доставки и происхождении продукции. Также важно обратить внимание на отсутствие гнили, влажности и насекомых на овощах.

Врач также подчёркивает, что нитраты в овощах нельзя определить по их внешнему виду, для этого требуются специальные приборы. Глянцевая поверхность фруктов, по её словам, является результатом обработки парафином.