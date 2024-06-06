Эксперт рассказал об эффективном методе защиты данных на смартфоне

Опубликовано 06 июня 2024, 23:07
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Эксперт рассказал об эффективном методе защиты данных на смартфонеКоторый доступен владельцам устройств на Android
Россиянам рассказали, как защитить данные на смартфонах
Современные смартфоны на Android предлагают функцию второго пространства для защиты личных данных. Это как второй рабочий стол, где можно хранить конфиденциальные файлы и отделить их от обычных. На некоторых устройствах эта функция уже встроена, а для других можно скачать специальное приложение.
Активация второго пространства происходит через меню «Настроек». Там можно выбрать опцию «Второе пространство» и создать пароль для защиты. Это важно, чтобы никто, кроме вас, не мог получить доступ к личным данным.
Если нужно защитить конкретные папки, можно воспользоваться специальными утилитами из магазина приложений. Они помогут не только поставить пароль, но и ограничить доступ к файлам, что повысит уровень безопасности данных на смартфоне.
Источник:ria.ru
Автор:Николай Шелофастов