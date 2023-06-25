Эксперт рассказал об изменениях эффективности программ-взломщиков

Программы-вымогатели стали шифровать данные все быстрее, позволяя злоумышленникам использовать метод «частичного шифрования». Теперь они шифруют только определённые части дисков или самые ценные файлы. В этом году в России произошло много кибератак, связанных с такими программами-вымогателями, как LokiLocker, BlackBit, Phobos, LockBit, Conti и Babuk. Особенно часто становятся их жертвами компании в ритейле, производстве, строительстве, туризме и страховании. Преступления, связанные с программами-вымогателями, представляют собой основную киберугрозу для российских компаний. Выкупные требования варьируются от $10 тыс. до $100 тыс., но некоторые группировки требуют выкуп до $2 млн. Злоумышленники предпочитают запускать вымогательское ПО ночью, когда серверы меньше активны.

Сейчас программы-вымогатели используют частичное шифрование и более быстрые методы шифрования, такие как Salsa/ChaCha, а также открытые схемы шифрования, включая X25519. Это означает, что компании должны принимать дополнительные меры безопасности и быть готовыми к таким угрозам. Важно улучшить подготовку и реагирование компаний на атаки программ-вымогателей. Для этого необходимо иметь техническую готовность, разработать планы реагирования на киберинциденты и использовать современные методы защиты данных. Необходимо обеспечить безопасность компании, чтобы минимизировать ущерб от атак и избежать вынужденных выплат выкупа.