Эксперт рассказал об опасности дельта-штамма коронавируса для детской нервной системы

Эксперт рассказал об опасности дельта-штамма коронавируса для детской нервной системыВирус в детском организме больше поражает нервную систему, чем лёгкие
Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что «дельта» в детском организме поражает не лёгкие, а ЦНС, поэтому сейчас наблюдается увеличение количества заболевших детей, что взывает обеспокоенность в экспертном сообществе.
Как объяснил Аграновский, дети меньше заражались от «уханьского» штамма, во время первой волны пандемии. Так происходило потому, что у детей в слизистой меньше рецептора ACE-2, с которым взаимодействует S-белок SARS CoV-2. Дельта-штамм более заразен из-за мутаций в S-белке, которые обеспечивают более сильное взаимодействие с рецептором, поэтому «дельта» может поражать и детей.
Также Аграновский отметил, что детей от коронавируса не вакцинируют, поэтому для безопасности подрастающего поколения привитыми должны быть взрослые.
По сравнению со взрослыми, у детей и подростков в слизистой меньше рецептора ACE-2, с которым взаимодействует S-белок SARS CoV-2. Из-за этого обстоятельства дети реже заражались вирусом нулевого, уханьского, штамма. Штамм «Дельта» более заразен за счет мутаций в S-белке, обеспечивающих более сильное взаимодействие с рецептором, поэтому дельта может поражать детей. Если сказать проще, то «Дельта» довольствуется небольшой плотностью рецептора в слизистой оболочке. По некоторым данным, новый штамм в несколько меньшей степени поражает легкие и в существенной степени — центральную нервную систему детей