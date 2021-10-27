Эксперт рассказал об опасности дельта-штамма коронавируса для детской нервной системы

Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что «дельта» в детском организме поражает не лёгкие, а ЦНС, поэтому сейчас наблюдается увеличение количества заболевших детей, что взывает обеспокоенность в экспертном сообществе.

Как объяснил Аграновский, дети меньше заражались от «уханьского» штамма, во время первой волны пандемии. Так происходило потому, что у детей в слизистой меньше рецептора ACE-2, с которым взаимодействует S-белок SARS CoV-2. Дельта-штамм более заразен из-за мутаций в S-белке, которые обеспечивают более сильное взаимодействие с рецептором, поэтому «дельта» может поражать и детей.

Также Аграновский отметил, что детей от коронавируса не вакцинируют, поэтому для безопасности подрастающего поколения привитыми должны быть взрослые.