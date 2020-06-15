Эксперт рассказал об опасности использования общественного Wi-Fi

”Хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы”, — [объяснил}(https://lenta.ru/news/2020/06/15/wifi/) специалист. По его словам, злоумышленники без труда могут заменить стартовую страницу браузера на любой нужный именно им сайт. И если пользователь решит ввести свои личные данные на этом сайте, хакеры моментально получат их в свой личный доступ.

Также эксперт добавил, что чаще всего те атаки хакеров, что описываются в СМИ, представляют из себя неудачные попытки атак. Связано это с тем, что основная задача хакеров, кроме кражи информации или денег — это сделать все так, чтобы об атаке вообще не было известно ничего, в том числе и о ее совершении именно что хакерами.