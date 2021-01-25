Эксперт рассказал об опасности публикации информации о себе в интернете

Для обеспечения максимальной приватности не следует публиковать вообще никакой информации о себе. Однако это противоречит современным трендам успешной социализации: человек вне информационного поля как бы не существует и может восприниматься как потенциально опасный. Поэтому оптимальным вариантом будет выработать некий баланс между безопасностью и открытостью обществу в цифровом.