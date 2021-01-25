Наука и технологии
Сегодня 09:30
Эксперт рассказал об опасности публикации информации о себе в интернете
Так что впредь стоит быть аккуратным, думая о том, что именно вы публикуете
В сети появилась публикация, в которой руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев рассказал об опасностях, скрывающихся в публикации сведений о себе в сети.
Так, например, абсолютно любая информация о человеке может быть куплена и продана в интернете, передаёт слова специалиста агентство Прайм. При этом цели подобных сделок могут быть совершенно разными: от таргетированной рекламы на основе предпочтений пользователя, заканчивая информации о нём в террористических и экстремистских схемах.
Для обеспечения максимальной приватности не следует публиковать вообще никакой информации о себе. Однако это противоречит современным трендам успешной социализации: человек вне информационного поля как бы не существует и может восприниматься как потенциально опасный. Поэтому оптимальным вариантом будет выработать некий баланс между безопасностью и открытостью обществу в цифровом.