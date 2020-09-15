Эксперт рассказал об опасности съедобных грибов
Так, например, старые и трухлявые грибы даже съедобных видов могут негативно сказаться на здоровье человека в силу их токсического воздействия. Эксперт также перечислил признаки, говорящие о том, что такой гриб стоит отложить в сторону и ни в коем случае не употреблять в пищу:
Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб.
При этом Вишневский подметил, что немало людей продолжают собирать подобные грибы, убеждая себя в том, что шляпка или ножка не так уж и сильно проедены. Для дополнительной же перестраховки такие грибники отмачивают “неприглядные” грибы в соленой воде. Но эксперт все же советует не заниматься подобным, так как даже обработанные, такие грибы остаются опасным для организма человека.