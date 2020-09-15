Эксперт рассказал об опасности съедобных грибов

При этом Вишневский подметил, что немало людей продолжают собирать подобные грибы, убеждая себя в том, что шляпка или ножка не так уж и сильно проедены. Для дополнительной же перестраховки такие грибники отмачивают “неприглядные” грибы в соленой воде. Но эксперт все же советует не заниматься подобным, так как даже обработанные, такие грибы остаются опасным для организма человека.