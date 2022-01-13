Эксперт рассказал об опасности WhatsApp для пожилых людей

Наука и технологии
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Эксперт рассказал об опасности WhatsApp для пожилых людейИ уловках злоумышленников
Аналитик компании Positive Technologies Яна Юракова в беседе с “Лентой.ру” заявила, что злоумышленники чаще использует мессенджер WhatsApp, потому что его часто используют представители старшего поколения, которых легче обмануть.
Эксперт приводит в пример начало 2021 года, когда, на фоне изменения политики конфиденциальности WhatsApp, злоумышленники рассылали сообщения о том, что вскоре он станет платным, а, чтобы этого избежать, нужно было переслать сообщения определенного характера.
С помощью таких сообщений злоумышленники могут распространять вредоносное ПО, прикрепив его во вложении.
Яна Юракова
Аналитик компании Positive Technologies
А учитывая, что для более старшего поколения новые технологии не всегда даются легко, то в это вполне могло поверить достаточное количество людей, подвергнув себя опасности.
Источник: Лента.ру