Эксперт рассказал об основных ошибках при зарядке телефона

Батареи в наших смартфонах работают на основе литий-ионных аккумуляторов, которые, несмотря на свою эффективность, имеют ограниченное количество зарядов. Директор департамента инфраструктуры EdgеЦентр, Алексей Учакин, подчеркнул, что со временем эти батареи теряют свою способность хранить заряд, что приводит к сокращению времени работы устройства.

Однако существует несколько факторов, способствующих ускоренному износу аккумулятора. Например, зарядка смартфона в автомобиле может негативно влиять на аккумулятор из-за колебаний напряжения во время зарядки. Эксперт советует обращать внимание на процесс зарядки, рекомендуя подключать устройство при уровне заряда 20-30% и отключать зарядку при достижении 80-90%, избегая полного цикла зарядки, от 0 до 100%, и длительного пребывания на зарядном устройстве после полной зарядки.

Также важно избегать высоких температур, которые могут повредить батарею смартфона. Оставление устройства на солнце или рядом с источником тепла может вызвать перегрев и уменьшить срок службы аккумулятора.