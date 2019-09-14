Эксперт рассказал об отличиях парадной версии "Арматы" от боевой

”Действительно, для показа все так и делается, а вот в реальных боевых действиях вся эта оптика прикрывается специальными автоматическими шторками из металла, стойкого и к пулям, и к осколкам”, — прокомментировал Леонков утверждение, согласно которому военная техника, используемая на парадах, максимально беззащитна и ни в коем случае не подходит для участия в военных действиях.

Напомним, что в начале сентябре издание “Военно-промышленный курьер” рассказал, что необитаемые боевые модули ”Бумеранг-БМ”, которые должны стать частью бронирования Т-15 “Армата”, на самом деле оснащены блоками с оптико-электронным оборудованием, в лучшем случае закрытыми козырьком от дождя.