Эксперт рассказал об универсальных методах защиты от телефонных мошенников

В СМИ часто сообщают о новых мошеннических схемах с использованием телефонных звонков. Однако Григорий Пащенко, руководитель проекта «КиберМосква», говорит, что есть способы защиты от таких атак. Он советует не отвечать на звонки с незнакомых номеров и не убеждать себя, что это мог быть кто-то из близких. Если начали разговор, а потом почувствовали, что вас обманывают, лучше прервать связь.

«Просто отключитесь», — говорит Пащенко. Если что-то кажется подозрительным, лучше повесить трубку и дать себе время подумать. Он настоятельно советует никогда не отвечать на звонки с незнакомых номеров, чтобы избежать мошенничества.

Мошенники часто выдают себя за сотрудников полиции или медицинских учреждений. В таких случаях Пащенко рекомендует самостоятельно позвонить по официальному номеру этой организации, чтобы уточнить информацию. Он также советует изучить распространённые уловки мошенников, чтобы быть готовым к подобным атакам.