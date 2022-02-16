Эксперт рассказал об успехах тестирования назальной вакцины от COVID-19

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Эксперт рассказал об успехах тестирования назальной вакцины от COVID-19Судя по всему, оно протекает вполне успешно
Последние несколько месяцев в сети активно ходят разговоры о скором массовом появлении назальной вакцины от COVID-19. Но насколько такой метод прививания безопасен?
Рассказать об этом решил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам специалиста, на данный момент вакцину от COVID-19 в виде спрея для носа тестируют более 55 добровольцев. Все они чувствуют себя отлично — никаких осложнений у них нет.
Напомним, что ранее стало известно о старте клинических исследований второй назальной вакцины от COVID-19 компании «Генериум». Ожидается, что в рамках тестирования будут привиты 660 человек, 400 из них — в медицинских учреждениях Москвы, остальные — в 11 центрах по всей России.
Источник: РИА Новости