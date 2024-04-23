Эксперт рассказал об успешном устранении утечки воздуха на МКС

Эксперт рассказал об успешном устранении утечки воздуха на МКСВ служебной камере модуля «Звезда»
Российские инженеры Международной космической станции приняли меры по уменьшению утечки воздуха из промежуточной камеры служебного модуля «Звезда». Они временно изолировали камеру, пока в ней не работают астронавты, что помогло снизить потери воздуха. Хотя этот дефект не сильно влияет на работу станции, инженеры все ещё работают над поиском причин утечки и способов её устранения.
Анализируя данные о ресурсе модуля, специалисты продлили срок службы «Звезды» до 2028 года. Это решение было принято после тестовых испытаний и анализа износа конструкции во время полёта. Работы по исправлению утечки воздуха на станции продолжаются.
Напомним, что в 2019 году на МКС была обнаружена утечка воздуха, и исследователи выяснили, что она происходит из промежуточной камеры модуля «Звезда». Несколько трещин были обнаружены и устранены космонавтами. С тех пор не сообщалось о новых утечках или их устранении.