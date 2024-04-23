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Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 22:04
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Эксперт рассказал об успешном устранении утечки воздуха на МКС

В служебной камере модуля «Звезда»
Российские космонавты устранили утечку воздуха в одном из модулей российского отсека МКС
Эксперт рассказал об успешном устранении утечки воздуха на МКС
© Lamna The Shark

Российские инженеры Международной космической станции приняли меры по уменьшению утечки воздуха из промежуточной камеры служебного модуля «Звезда». Они временно изолировали камеру, пока в ней не работают астронавты, что помогло снизить потери воздуха. Хотя этот дефект не сильно влияет на работу станции, инженеры все ещё работают над поиском причин утечки и способов её устранения.

Анализируя данные о ресурсе модуля, специалисты продлили срок службы «Звезды» до 2028 года. Это решение было принято после тестовых испытаний и анализа износа конструкции во время полёта. Работы по исправлению утечки воздуха на станции продолжаются.

Напомним, что в 2019 году на МКС была обнаружена утечка воздуха, и исследователи выяснили, что она происходит из промежуточной камеры модуля «Звезда». Несколько трещин были обнаружены и устранены космонавтами. С тех пор не сообщалось о новых утечках или их устранении.

Источник:ria.ru
Автор:Николай Шелофастов
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