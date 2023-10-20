Эксперт рассказал, почему автомобиль с компьютером угнать проще, чем «обычный»

Современные смарт-автомобили, полные высоких технологий, могут быть подвержены угону путём взлома их компьютерных систем. Китайские автомобили, становящиеся популярными в России, вызывают особенные опасения владельцев, так как безопасность их систем не всегда очевидна.

Эксперты подтверждают, что угроза взлома существует. Хакеры могут получить доступ к автомобилю через различные беспроводные соединения, такие как сотовая связь, Bluetooth или Wi-Fi, и манипулировать различными системами, такими как тормоза или стеклоочистители. Кроме того, они могут получить доступ к конфиденциальной информации о местоположении автомобиля и другим данным на борту.

Особенно уязвимой является система CAN, разработанная в 80-х годах, которая объединяет все датчики и устройства автомобиля в единую сеть, делая его подверженным кибератакам. Раньше, чтобы взломать автомобиль, требовались глубокие знания и дорогостоящее оборудование, что делало такие атаки нерентабельными. Однако сейчас в «даркнете» можно найти услуги хакеров, предлагающих взлом автомобилей по доступным ценам. В любом случае, важно следовать рекомендациям производителей автомобилей и устанавливать обновления только из проверенных источников, чтобы уменьшить угрозу взлома и потенциальные риски ремонта после атаки.