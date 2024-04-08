По мнению академика Льва Зелёного, пилотируемый полет на Марс сегодня — это рискованное предприятие из-за галактической радиации, которая может быть опасна для космических путешественников. В отличие от солнечной радиации, которую можно предсказать и с которой учёные могут бороться, галактические лучи представляют собой неизвестную опасность. Эти лучи могут оказывать воздействие на когнитивные функции человека, что подтверждают результаты экспериментов на мышах, которые после облучения забывали простые вещи.

Зелёный выразил сомнения относительно возможности безопасного полёта на Марс с использованием текущей технологии. Если до Луны можно долететь за несколько дней, и там можно найти укрытие от радиации, то Марс представляет собой более сложное задание из-за длительности полёта и невозможности защититься от радиации на его поверхности. При сегодняшних технологиях полет на Марс занимает от шести до восьми месяцев, что увеличивает риски для здоровья космонавтов.