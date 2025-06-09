Эксперт рассказал, почему ИИ в российских бизнес-сервисах всё ещё редкость

Бизнес ценит ИИ за способность освобождать сотрудников от рутины, позволяя сосредоточиться на ключевых задачах. Например, автоматическая транскрибация видеоконференций экономит 2−3 часа работы на каждой встрече. По словам Перова, если встреч много, это высвобождает сотни часов, которые можно направить на приоритетные дела.

Идеальный сценарий — единый ассистент, который сам создаёт встречи, отправляет приглашения, делает выжимки, ставит задачи в календарь и назначает ответственных. Перов отметил, что успех Microsoft Copilot объясняется наличием экосистемы продуктов, куда ИИ интегрирован бесшовно. В России такой единой системы нет, и разработчикам предстоит строить её с нуля. Нужно выбрать генеративную модель, собрать данные для обучения и адаптировать её под инфраструктуру каждой компании, что требует времени, серверов и специалистов.

Ещё одна задача — интеграция ИИ с разными сервисами: мессенджерами, видеоконференциями, CRM и почтой. Бизнесу нужен единый ассистент, работающий во всех системах, а не отдельные ИИ для каждого сервиса.