Эксперт рассказал, почему мы переедаем в новогодние праздники

В праздничные дни люди часто едят больше по нескольким психологическим причинам. По словам Станислава Самбурского, экологичного психолога, это связано с эмоциональным состоянием, социальным влиянием и искажениями в восприятии.

Во-первых, эмоции играют важную роль. Люди могут переедать, чтобы снять одиночество или напряжение, создавая ощущение удовлетворения и сопричастности. Однако, это временное удовольствие часто сменяется чувством вины за лишние килограммы.

Социальный фактор также влияет на еду в праздники. Люди поддаются давлению пробовать все блюда и участвовать в праздничных традициях, даже если это не соответствует их нормальному режиму. Подражание окружающим может привести к быстрому и чрезмерному поеданию.

Третьей причиной являются когнитивные искажения. Люди часто недооценивают количество потребляемой пищи, не осознавая, сколько калорий они на самом деле получают. Это может привести к перееданию и набору веса.

Чтобы избежать этого, Самбурский советует слушать свои сигналы голода и сытости, выбирать маленькие порции, есть медленно, и концентрироваться на процессе приёма пищи. Он также подчёркивает важность того, чтобы разрешить себе удовольствие в праздничные дни, не чувствуя вины за небольшие гастрономические наслаждения.