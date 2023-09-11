Эксперт рассказал, почему нельзя класть смартфон экраном вниз

Когда речь идёт о правильном обращении с смартфоном, несколько важных моментов могут значительно влиять на его долговечность и состояние. Один из таких моментов — как вы его храните и заряжаете. Ошибкой, которую многие делают, является привычка класть смартфон экраном вниз.

Экран смартфона — уязвимая часть устройства, он сделан из тонкого стекла, которое подвержено царапинам и повреждениям при давлении или контакте с острыми предметами. Если смартфон лежит экраном вниз, это увеличивает риск повреждений, особенно на неровной поверхности.

Даже небольшие царапины могут с течением времени ухудшить качество изображения и чувствительность сенсорного экрана, а серьёзные повреждения могут потребовать замены экрана, что обходится дорого. Кроме того, смартфон нагревается при работе, и когда он лежит экраном вниз, это может привести к перегреву и снижению производительности.

Для предотвращения подобных проблем рекомендуется использовать чехол или защитную плёнку, которые создадут дополнительный барьер между экраном и поверхностью. Важно выбирать качественные аксессуары, чтобы обеспечить надёжную защиту. Существуют также специальные подставки и держатели, которые помогают избежать контакта с поверхностью и обеспечивают удобное положение смартфона для просмотра контента.

Правильное обращение с смартфоном — это залог его долгой и надёжной работы. Избегайте класть его экраном вниз, используйте защитные аксессуары и подставки, чтобы сохранить ваше устройство в хорошем состоянии.