Эксперт рассказал, почему новичкам будет сложно попасть в айти в 2023 году

В 2023 году будет крайне трудно для начинающих специалистов в IT, так называемых «джунов», найти работу в России. Это особенно сложно для тех, кто только прошёл курсы и не имеет технического образования, сообщил глава IT-интегратора AWG и сооснователь компании SkillStaff, занимающейся арендой IT-специалистов, Александр Хачиян.

Сегодня компании намного реже берут на работу «джунов». Это действительно факт, — трудно найти работу для тех, кто только переквалифицировался в IT и ищет позицию «джуна». Даже выпускникам технических вузов не просто найти работу, отметил он.

По словам Хачияна, для большинства компаний проще немного переплатить и взять уже более подготовленных специалистов, которые тоже представлены на рынке в достаточном количестве. Он также уточнил, что за последний год многие компании сократили программы стажировок для «джунов».

Однако глава AWG видит потенциал в развитии IT-инфраструктуры в России, и постепенно компании начинают выделять средства на развитие. Это требует привлечения специалистов, и он ожидает, что к началу или середине 2024 года спрос на «джунов» будет расти.