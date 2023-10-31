Эксперт рассказал, почему опасно хранить электросамокат в квартире

С приходом холодов электросамокаты обычно пропадают с улиц. Однако, если их хранить неправильно, это может стать опасностью для вас и вашего имущества. Главная угроза связана с аккумулятором самоката, который может внезапно загореться.

Эксперт по электротранспорту Илья Сильницкий предупреждает, что литий-ионные аккумуляторы, которые часто используются в электросамокатах, подвержены возгораниям и взрывам из-за разных факторов, включая короткое замыкание и механические повреждения. Чтобы избежать таких рисков, аккумулятор следует хранить отдельно от самоката в прохладном, сухом месте, подальше от огня и источников тепла. Регулярная проверка заряда и подзарядка аккумулятора также помогут продлить его срок службы.

Кроме того, использование электросамоката в холодную погоду не рекомендуется, так как это может повредить аккумулятор и другие компоненты. Холод может быстро разрядить аккумулятор, а езда в дождь или на гололедице может быть опасной из-за потери сцепления и трудностей в управлении.